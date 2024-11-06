Камала Харрис не спешит признавать поражение на выборах

Несмотря на то, что ведущие американские СМИ объявили победителем на президентских выборах республиканского кандидата Дональда Трампа, его соперница, вице-президент Камала Харрис пока не выступила с заявлением, в котором признала свое поражение.

Телеканал CNN цитирует близкие к демократическому кандидату источники, говорящие о необходимости предоставить Харрис время для осмысления итогов голосования. “Штабу нужно определить, что стало сильными, а что – слабыми сторонами”, – сообщил один из собеседников канала.

Признание поражения – часть политической традиции США, однако оно не обязательно для выявления победителя. Дональд Трамп так и не признал, что проиграл Джо Байдену президентские выборы 2020 года, заявляя, что они были у него украдены.