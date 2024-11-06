 

Предварительные данные – Трамп победил на выборах президента США

06.11.2024, 11:05, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Судя по результатам, публикуемым ведущими американскими СМИ, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп одержал победу на выборах, он станет 47-м президентом США. Вице-президентом США станет сенатор от штата Огайо Джей Ди Вэнс.

Не дожидаясь объявления официальных итогов выборов, Трамп выступил во Флориде с победной речью перед своими сторонниками. “Мы сотворили историю. Мы исцелим США, снова сделаем Америку великой, она снова станет процветающей и безопасной, как заслуживаете вы и ваши дети! Ее ждет золотой век, это великая победа американского народа!” – заявил он под восторженные возгласы своих сторонников.

Кандидат от Демократической партии Камала Харрис пока воздержалась от заявлений.

Первым о победе Трампа объявил телеканал Fox News. Другие ведущие американские СМИ его победу еще не подтвердили, хотя абсолютное большинство аналитиков и политических обозревателей говорят об очевидной победе Трампа.

По предварительным данным, кандидат от республиканцев Дональд Трамп одержал победу в штатах Северная Каролина, Южная Каролина, Пенсильвания, Джорджия, Айдахо, Монтана, Айова, Луизиана, Юта, Миссури, Огайо, Техас, Вайоминг, Северная Дакота, Южная Дакота, Арканзас, Канзас, Теннесси, Западная Вирджиния, Алабама, Миссисипи, Оклахома, Флорида, Индиана, Кентукки, Мичиган, Висконсин, Невада, Аризона, Небраска, Аляска.

Кандидат от демократов Камала Харрис победила в штатах Вирджиния, Орегон, Нью-Йорк, Нью-Мехико, Калифорния, Вашингтон, Колорадо, Иллинойс, Нью-Гэмпшир, Нью-Джерси, Делавэр, Массачусетс, Коннектикут, Мериленд, Род Айленд, Миннесота, Вермонт, Мэн, округе Колумбия и на Гавайях.

Республиканцы обошли демократов на выборах в Сенат и Палату представителей Конгресса США, более успешны они были и на губернаторских выборах.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу поздравил Дональда Трампа с победой на выборах президента США – до того, как были оглашены официальные итоги. “Дорогие Дональд и Мелания Трамп, поздравляю с величайшим возвращением в истории! Ваше историческое возвращение в Белый дом открывает новое начало для Америки и является мощным подтверждением приверженности великому союзу между Израилем и Америкой. Это огромная победа!” – сказано в поздравлении, под которым стоят имена Биньямина Нетаниягу и его супруги Сары.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.11 / Андрей Аршавин официально стал отцом в пятый раз

06.11 / Андрей Воробьев анонсировал открытие новой разворотной эстакады на Каширском шоссе

06.11 / Fox News объявил о победе Трампа в Пенсильвании

06.11 / Выборы президента США – Харрис побеждает в Вирджинии, сокращая отставание от Трампа

06.11 / Выборы президента США – Харрис побеждает в Колорадо, сокращая отставание от Трампа

06.11 / Выборы президента США – Харрис побеждает в Иллинойсе

06.11 / Принц Уильям в подробностях рассказал о предложении руки и сердца Кейт Миддлтон

06.11 / Выборы президента США – Трамп лидирует во Флориде, Харрис побеждает в Вермонте

06.11 / Трамп заявил об ожидании “большой победы” и “мошенничестве” в Пенсильвании

06.11 / Эмма Стоун отмечает 36-летие: роли в этих фильмах вознесли актрису на пьедестал

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика