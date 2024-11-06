Fox News объявил о победе Трампа в Пенсильвании
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Телеканал Fox News объявил о победе кандидата-республиканца Дональда Трампа в Пенсильвании. Согласно этой оценке, Трамп набирает 267 голосов выборщиков – он в шаге от победы на выборах.
По данным Fox News, у кандидата от Демократической партии Камалы Харрис пока 226 голосов выборщиков.
В скором времени ожидается выступление Трампа перед сторонниками.
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