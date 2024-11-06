Fox News объявил о победе Трампа в Пенсильвании

Телеканал Fox News объявил о победе кандидата-республиканца Дональда Трампа в Пенсильвании. Согласно этой оценке, Трамп набирает 267 голосов выборщиков – он в шаге от победы на выборах.

По данным Fox News, у кандидата от Демократической партии Камалы Харрис пока 226 голосов выборщиков.

В скором времени ожидается выступление Трампа перед сторонниками.