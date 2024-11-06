Выборы президента США – Харрис побеждает в Вирджинии, сокращая отставание от Трампа

Продолжается публикация предварительных данных по результатам выборов президента США.

Судя по информации Associated Press, Камала Харрис ожидаемо побеждает в Вирджинии и на Гавайях, сокращая отставание от Дональда Трампа.

На данный момент соотношение по голосам выборщиков: Трамп – 230, Харрис – 210. Для победы надо набрать 270.