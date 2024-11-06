Выборы президента США – Харрис побеждает в Колорадо, сокращая отставание от Трампа
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Продолжается публикация предварительных данных по результатам выборов президента США.
Судя по имеющейся информации, Камала Харрис побеждает в штате Колорадо, сокращая отставание от Дональда Трампа. Также Харрис ожидаемо победила в округе Колумбия.
На данный момент соотношение по голосам выборщиков: Трамп – 198, Харрис – 112.
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