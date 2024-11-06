Выборы президента США – Харрис побеждает в Колорадо, сокращая отставание от Трампа

Продолжается публикация предварительных данных по результатам выборов президента США.

Судя по имеющейся информации, Камала Харрис побеждает в штате Колорадо, сокращая отставание от Дональда Трампа. Также Харрис ожидаемо победила в округе Колумбия.

На данный момент соотношение по голосам выборщиков: Трамп – 198, Харрис – 112.