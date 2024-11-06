Трамп заявил об ожидании “большой победы” и “мошенничестве” в Пенсильвании

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп выступил с видеообращением в своей социальной сети Truth Social.

Трамп сказал: “Сегодня ночью нас ожидает большая победа”.

В то же время он заявил о “массовом мошенничестве” на выборах в колеблющемся штате Пенсильвания. Это может означать, что республиканцы будут добиваться дополнительных проверок по Пенсильвании в случае, если результаты будут не в их пользу.