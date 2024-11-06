 

Эмма Стоун отмечает 36-летие: роли в этих фильмах вознесли актрису на пьедестал

06.11.2024, 0:25, Новости дня
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В числе этих ролей — Скитер из “Прислуги”, Миа из “Ла-Ла Ленд”, дочь Риггана в “Бердмэне”, Энни в “Маньяке” и Джулс в “SuperПерцах”. Каждая из этих работ продемонстрировала не только талант Эммы, но и ее способность перевоплощаться в самых разных персонажей.

1. Прислуга

В фильме “Прислуга” Эмма Стоун сыграла Юджинию Филан, известную как Скитер. Вернувшись в родной Джексон после университета, она решает написать книгу о жизни темнокожих служанок, которые сталкиваются с расовой дискриминацией. Скитер становится символом перемен, её стремление к справедливости и искреннее желание помочь другим делают её образ запоминающимся. Несмотря на то что внимание зрителей часто сосредоточено на других персонажах, таких как служанки, сыгранные Октавией Спенсер и Виолой Дэвис, Скитер остаётся важной фигурой, отражающей борьбу за равенство.

2. Ла-Ла Ленд

“Ла-Ла Ленд” — это история о любви и мечтах, где Эмма Стоун исполнила роль Мии, начинающей актрисы. Встреча с Себастьяном (Райан Гослинг) меняет их жизни: они влюбляются и вместе стремятся к своим целям. Фильм завораживает зрителей не только музыкой и танцами, но и тонким изображением человеческих отношений. Стоун мастерски передает эмоциональную глубину своего персонажа, и за эту роль она была удостоена “Оскара”. Их любовь полна надежд и разочарований, что делает ее особенно трогательной.

3. Бердмэн

В “Бердмэне” Эмма Стоун сыграла дочь Риггана Томпсона, который пытается вернуть свою карьеру на Бродвее. Ее персонаж, недавно вернувшийся из реабилитационного центра, становится голосом правды для своего отца. Она открыто говорит ему о его неактуальности и о том, что его время прошло. Стоун создала сложный образ, наполненный противоречиями: она одновременно поддерживает и критикует своего отца, что делает её роль одной из самых запоминающихся в фильме.

4. Маньяк

В сериале “Маньяк” Эмма Стоун сыграла Энни — женщину, которая участвует в экспериментальном тестировании препарата для решения психологических проблем. Её персонаж сталкивается с внутренними демонами и пытается разобраться в себе через взаимодействие с другими участниками эксперимента. Сериал привлекает внимание своей необычной концепцией и глубокими темами о психологии и человеческих отношениях. Стоун демонстрирует свои драматические способности, создавая многослойный образ.

5. SuperПерцы

В комедии “SuperПерцы” Эмма Стоун исполнила роль Джулс — девушки, к которой стремится главный герой Сет. Фильм стал культовым благодаря своему юмору и искренности. Стоун прекрасно передала все нюансы своего персонажа, который является отражением типичных подростковых переживаний. Её игра добавляет фильму особый шарм и делает его незабываемым.


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