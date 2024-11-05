В России объявлено нежелательной организацией объединение иностранных клубов “Что? Где? Когда?”

Государственная прокуратура Российской Федерации объявила нежелательной организацией зарегистрированный в Лихтенштейне Международный клуб участников интеллектуальных игр (IAIS), объединяющий игроков спортивных версий “Что? Где? Когда?” и “Своей Игры” из Европы, Азии и Северной Америки.

“Несмотря на положения устава, запрещающего участие в политической деятельности, IAIS фактически распространяет в сети информацию, направленную на дискредитацию руководства Российской Федерации, внешней и внутренней политики страны. Задействована в инициируемых зарубежными антироссийскими центрами пропагандистских кампаниях, направленных на продвижение протестных и деструктивных идей в России”, – говорится в заявлении прокуратуры.

“Командам из РФ и Белоруссии запрещено выступать под государственными флагами своих стран на международных турнирах: организацией принят регламент отстранения от соревнований под эгидой IAIS участников игр, поддерживающих СВО. При этом в мероприятиях продолжают принимать участие иноагенты, а также участники иностранных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ”, – утверждается в документе.