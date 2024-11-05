 

День выборов в США – планы Трампа, Харрис и Байдена

05.11.2024, 16:55, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп намерен провести день выборов в штате Флорида. Здесь же он собирается проголосовать. Вечером 5 ноября Трамп примет участие в организованном его предвыборным штабом мероприятии, посвященном подведению итогов выборов.

Его соперница – представительница демократов Камала Харрис, проголосовала на нынешних выборах досрочно. В день выборов она будет в Вашингтоне, где даст несколько интервью. Следить за результатами голосования Харрис намерена в Гарвардском университете, выпускницей которого является.

Нынешний президент США Джо Байден, отказавшийся от намерения баллотироваться на второй срок, проведет вечер в своей официальной резиденции – в Белом доме и будет следить за подсчетом голосов с первой леди Джилл Байден и своими ближайшими сотрудниками.

Отметим, что 81-летний Байден, в отличие от предыдущих президентов от Демократической партии Билла Клинтона и Барака Обамы, не принимал участия в предвыборной кампании Харрис. За несколько дней до выборов он назвал сторонников Трампа “мусором” – слова, которые его представителям пришлось взять назад.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.11 / В Индии, на родине матери Камалы Харрис, прошла молитва за ее победу

05.11 / Выборы в США – как работает коллегия выборщиков

05.11 / Суд в Москве освободил Бориса Шпигеля от отбывания наказания

05.11 / Зеленский – “11000 военнослужащих из КНДР уже в Курской области”

05.11 / Сегодня в США проходят президентские выборы

05.11 / Последние опросы перед выборами в США – равенство между Трампом и Харрис

05.11 / Выборы в США – дважды за последние 25 лет побеждали кандидаты, не получившие большинство голосов

05.11 / Прилучному исполнилось 37: вспоминаем лучше роли российского актера

05.11 / Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 985-й день войны

04.11 / 5 ноября – не только выборы президента США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика