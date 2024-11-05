Зеленский – “11000 военнослужащих из КНДР уже в Курской области”

Президент Украины Владимир Зеленский объявил в телевизионном обращении вечером 4 ноября со ссылкой на разведывательные данные, что в Курской области находятся уже 11000 северокорейских военнослужащих.

“Был сегодня также отдельный доклад ГУР и Службы внешней разведки по северокорейским военным на территории России. Уже 11 тысяч в Курской области. Мы видим увеличение северокорейцев, не видим увеличения реакции партнеров. К сожалению”, – заявил украинский лидер.

По данным министерства обороны Республики Корея, в РФ находится 10000 военнослужащих из КНДР, несколько тысяч из них – в прифронтовых районах. Пресс-секретарь ведомства Чон Ха Кьо не смог подтвердить информацию, что они уже начали нести потери на фронте.