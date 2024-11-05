 

Зеленский – “11000 военнослужащих из КНДР уже в Курской области”

05.11.2024, 10:15, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Президент Украины Владимир Зеленский объявил в телевизионном обращении вечером 4 ноября со ссылкой на разведывательные данные, что в Курской области находятся уже 11000 северокорейских военнослужащих.

“Был сегодня также отдельный доклад ГУР и Службы внешней разведки по северокорейским военным на территории России. Уже 11 тысяч в Курской области. Мы видим увеличение северокорейцев, не видим увеличения реакции партнеров. К сожалению”, – заявил украинский лидер.

По данным министерства обороны Республики Корея, в РФ находится 10000 военнослужащих из КНДР, несколько тысяч из них – в прифронтовых районах. Пресс-секретарь ведомства Чон Ха Кьо не смог подтвердить информацию, что они уже начали нести потери на фронте.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.11 / Сегодня в США проходят президентские выборы

05.11 / Последние опросы перед выборами в США – равенство между Трампом и Харрис

05.11 / Выборы в США – дважды за последние 25 лет побеждали кандидаты, не получившие большинство голосов

05.11 / Прилучному исполнилось 37: вспоминаем лучше роли российского актера

05.11 / Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 985-й день войны

04.11 / 5 ноября – не только выборы президента США

04.11 / Харрис – “Я сделаю все, что в моих силах, чтобы положить конец войне в Газе и вернуть заложников”

04.11 / Трамп – “Я не должен был покидать Белый дом”

04.11 / Во Франции начался судебный процесс по делу об убийстве исламистом учителя Самюэля Пати

04.11 / В Финляндии прекратил работу музей Ленина

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика