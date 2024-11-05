Последние опросы перед выборами в США – равенство между Трампом и Харрис

5 ноября состоятся выборы президента США. Новым обитателем Белого дома станет либо республиканец Дональд Трамп, уже занимавший пост президента, либо демократ Камала Харрис – вице-президент в администрации Джо Байдена.

Последний опрос, проведенный перед выборами телеканалом NBC, свидетельствует: ни одному из кандидатов не удалось вырваться в лидеры предвыборной гонки. Как за Трампа, так и за Харрис намерены проголосовать 49% респондентов. 2% заявляют, что еще не определились с выбором.

В опросе, проведенном в сентябре, у Харрис было преимущество в 5%, однако октябрьский опрос показал, что Трампу удалось ликвидировать разрыв. NBC отмечает, что Харрис пользуется большей популярностью среди женщин, Трамп – среди мужчин.

Такие же результаты показал заключительный опрос, проведенный колледжем Эмерсон. Как Трампа, так и Харрис, поддерживают по 49% респондентов. Согласно этому опросу, неопределившихся только 1%, еще 1% намерены голосовать за других кандидатов.

Опрос, проведенный New York Times и колледжем Сиенна, уделяет особое внимание ситуации в ключевых штатах. Он указывает, что Харрис удалось вырваться вперед в Северной Каролине и Висконсине, Трамп сохраняет преимущество в Аризоне. Однако лидера в Пенсильвании, Мичигане и Джорджии определить не удалось.