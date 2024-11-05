 

Выборы в США – дважды за последние 25 лет побеждали кандидаты, не получившие большинство голосов

05.11.2024, 2:00, Новости дня
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Согласно конституции США, кандидату в президенты не требуется заручиться большинством голосов, чтобы быть избранным на высшую должность. Победителя на выборах определяет не простое большинство, а голоса коллегии выборщиков. Но были прецеденты и вмешательства суда.

Число представителей каждого штата в коллегии равно сумме его представителей в Палате представителей и Сенате. За редким исключением, победа с любым преимуществом гарантирует кандидату голоса всех выборщиков штата.

За время существования США было зафиксировано пять случаев, когда президентом стал кандидат, занявший второе место в общенациональном голосовании. Впервые это произошло в 1824 году, когда пост занял Джон Куинси Адамс, получивший на 7,8% голосов меньше, чем Эндрю Джексон. Правда, тогда победителя определяла не коллегия выборщиков

Два таких случая произошли в последние 25 лет. На выборах 2000 года демократ, вице-президент Эл Гор получил на 543,895 голосов больше, чем республиканец, губернатор Техаса Джордж Буш. Однако во Флориде Буш получил на 537 голосов больше. Это должно было принести Бушу голоса всех выборщиков Флориды и пост президента.

Однако, согласно закону, столь малый перевес повлек за собой пересчет всех голосов, поданных в штате. В ходе него был были выявлены неполадки в работе машин для голосования. Дело дошло до Верховного суда США, который пятью голосами против четырех постановил прекратить голосование, фактически присудив Бушу пост президента.

В 2016 году за президентство боролись демократ, государственный секретарь Хиллари Клинтон и республиканец, предприниматель Дональд Трамп. Около 90% предвыборных опросов предрекали победу Клинтон. Она действительно одержала верх – но только в общенациональном голосовании, получив почти на три миллиона голосов больше, чем Трамп. Ее преимущество составило 2,1%.

Однако республиканский кандидат обеспечил себе поддержку 304 голосов выборщиков, а его соперница – всего 227. Для победы необходимо заручиться поддержкой 270 выборщиков. Незначительное большинство в таких ключевых штатах, как Мичиган, Пенсильвания и Висконсин, обеспечило ему пост президента. Эти штаты являются ключевыми и сейчас.


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