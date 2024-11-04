 

5 ноября – не только выборы президента США

04.11.2024, 22:40, Новости дня
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Гражданам США, которые отправятся 5 ноября на избирательные участки, предстоит отдать голоса не только за поддерживаемого ими кандидата на пост президента, но и выбрать депутатов законодательных собраний как на федеральном уровне, так и на уровне штатов.

Голосующим предстоит избрать всех 435 членов Палаты представителей Конгресса, а также 34 из 100 сенаторов. На сегодняшний день в первой незначительным перевесом обладают республиканцы, а во втором – демократы.

В 11 штатах пройдут выборы губернаторов. Распределяются также 5808 мандатов в законодательных собраниях штатов. На голосование вынесено 153 законодательные инициативы. Как отмечает CNN, на сегодняшний день у республиканцев большинство в законодательных собраниях 28 штатов, а у демократов – в 20 штатах.

В американской системе сдержек и противовесов законодательная осуществляет функции контроля за исполнительной. Она также принимает бюджет. Конгресс, контролируемый не той партией, к которой относится президент, способен значительно осложнить работу главы государства – так политическая система США и задумана.


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