Харрис – “Я сделаю все, что в моих силах, чтобы положить конец войне в Газе и вернуть заложников”

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис, выступая на предвыборном митинге в штате Мичиган, обещала сделать все, что в ее силах, чтобы положить конец войне в секторе Газы и вернуть домой похищенных.

В Мичигане одна из самых многочисленных арабских общин в США. 240000 мусульман штата зарегистрированы как избиратели. В 2020 их голоса помогли Джо Байдену одержать победу над Дональдом Трампом. Сейчас они не спешат поддерживать Харрис, обвиняя администрацию в поддержке действий Израиля в Газе.

Согласно опросам, большинство мусульман намерены поддержать кандидата от партии “Зеленых” Джилл Стайн, яростную противницу Израиля. Это может принести Дональду Трампу победу и в штате, и в президентской гонке в целом.

“Как президент, я сделаю все, что в моих силах, чтобы положить конец войне в секторе Газы, вернуть домой похищенных, положить конец страданиям жителей сектора, обеспечить безопасность Израиля и право палестинцев на самоопределение”, – сказала Харрис в последнем перед выборами выступлением в Мичигане.