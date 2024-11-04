 

В Финляндии прекратил работу музей Ленина

04.11.2024, 16:00, Новости дня
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В финском городе Тампере закрылся музей основателя советского государства Владимира Ленина. В его помещении будет открыт Музей восточных отношений, рассказывающий о политической истории Финляндии и РФ в ее различных реинкарнациях.

Как пишет Гостелерадио Финляндии, музей был открыт обществом “Финляндия-СССР” в 1946 году. Здание для его размещения было выбрано неслучайно – именно здесь в 1905 году состоялась первая встреча Ленина и Сталина.

А публикации отмечается, что новость вызвала большой интерес СМИ, в том числе, российских. Однако директор музея Калле Калио отказался разговаривать с российскими журналистами, поскольку не хочет быть частью пропагандистских войн.


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