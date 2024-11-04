 

В Питсбурге арестованы агент ХАМАСа Мухаммад Хамад и его еврейская сообщница

04.11.2024, 12:40, Новости дня
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ФБР и полиция арестовали жителя Питсбурга арабского происхождения и его еврейскую сообщницу по подозрению в преступлениях на почве ненависти. Согласно материалам дела, они писали антиизраильские граффити на еврейских зданиях.

Основной фигурант – Мухаммад Хамад, у которого есть как американское, так и ливанское гражданство. Он называл себя “агентом ХАМАСа” и, согласно публикации New York Post, закупил взрывчатку для будущих терактов. Хамад был бойцом Национальной гвардии, причем служил в подразделении, расквартированном рядом с Международным аэропортом Питсбурга.

Он также жертвовал средства представителям так называемого “отряда” – конгрессменам из ультралевого крыла Демократической партии, обвиняющим Израиль в геноциде палестинцев и призывающих администрацию ввести эмбарго на поставки Израилю оружия.

Вторая подозреваемая – американка еврейского происхождения Талья Любитт. Вместе они осквернили синагогу ХАБАДа и Еврейский общинный центр Питсбурга, написав на них лозунги в поддержку ХАМАСа. Любитт заявляла, что евреи – ее враги и вела кампанию в поддержку одной из представительниц “отряда” – Саммер Ли, которая возложила на Израиль ответственность за нападение ХАМАСа 7 октября 2023 года.


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