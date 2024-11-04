 

Покинувшая Россию Орбакайте исполнила лучшие хиты Пугачевой перед зажиточной публикой

04.11.2024, 3:45, Новости дня
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К сожалению, в России ее концерты стали редкостью, и она сама сообщила, что в марте 2024 года провела свои последние выступления на родине. “Это как бы мой заключительный концерт в России… Я надеюсь, что мы встретимся когда-нибудь в лучшей жизни”, — говорила певица.

На закрытом мероприятии в ОАЭ Орбакайте представила свои знаменитые хиты, и зрители были поражены изменениями, произошедшими с певицей. В 53 года она выглядит великолепно: загорелая кожа, светлые волосы и стройная фигура, подчеркнутая мини-платьем, создают впечатление уверенной и обновленной женщины. Однако многие отмечают, что она стала выглядеть иначе, чем раньше. Это может быть связано с ее личными изменениями и новым этапом в жизни.

На концерте Кристина исполнила также и хит своей матери — “Позови меня с собой”. Этот кавер она впервые представила в начале 2022 года и с тех пор неизменно включает в свои выступления. Зрители отмечают, что голоса Орбакайте и Пугачевой стали почти неразличимы, что говорит о глубоком наследии и уникальном таланте обеих артисток.

Сейчас вся семья Кристины живет за границей: старший сын Никита, дочка Клавдия и муж Михаил находятся в Америке, а младший сын Дэни иногда посещает светские мероприятия в Москве. По слухам, к ним также присоединилась Алла Пугачева с детьми. Несмотря на гастроли по США, источники сообщают, что концерты Кристины проходят в полупустых залах, а основным источником дохода стали корпоративные мероприятия. Недавно она выступила в Дубае вместе с Филиппом Киркоровым и Авраамом Руссо.

Кристина не скрывает своего желания вернуться в Россию, однако распродажа ее московских квартир и попытки вывезти антиквариат из замка Грязь свидетельствуют о том, что это не произойдет в ближайшее время. Артистка продолжает строить свою карьеру за пределами родины, и ее поклонники надеются на скорую встречу с ней на выступлении.


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