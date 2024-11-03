 

Накануне выборов Харрис немного опережает Трампа в опросах

03.11.2024, 8:25, Новости дня
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Вице-президент США демократ Камала Харрис на три процентных пункта обходит по электоральному рейтингу экс-президента республиканца Дональда Трампа, пишет The Hill со ссылкой на опрос, проведенный социологической службой YouGov.

Согласно проведенному опросу, Харрис получает поддержку 50% респондентов, а Трамп – 47%. При этом Харрис получила бы 240 голосов выборщиков, а Трамп – 218. Распределение еще 80 голосов оставалось неизвестным, отмечает “Интерфакс”.

Предыдущее исследование YouGov от 16 октября показывало 250 голосов за Харрис, 219 за Трампа и 69 неопределившихся.

По оценке YouGov, “колеблющимися” являются штаты Невада, Аризона, Висконсин, Пенсильвания, Северная Каролина и Джорджия. Харрис более популярна в Неваде, Висконсине, Пенсильвании, Северной Каролине, Трамп – в Аризоне и Джорджии.

Опрос проводили 25-31 октября среди 57784 зарегистрированных в США избирателей.

Анализ The Hill и сайта по слежению за выборами Decision Desk HQ на основе 324 опросов показал, что Харрис опережает Трампа всего на 0,3% (48,3% против 48%).

Президентские выборы пройдут в США 5 ноября 2024 года. Кандидатом от Республиканской партии является экс-президент Дональд Трамп, кандидатом от Демократической партии – действующий вице-президент Камала Харрис. По данным Университета Флорида, в США досрочно проголосовали более 75 миллионов человек.


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