 

Выборы президента США – более 75 млн избирателей проголосовали досрочно

03.11.2024, 6:50, Новости дня
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Более 75 миллионов американских граждан проголосовали досрочно на президентских выборах, которые пройдут в США 5 ноября, пишет ТАСС со ссылкой на данные Университета штата Флорида.

Согласно указанному источнику, досрочно воспользовались избирательным правом 75093872 жителя США. Более 40,7 миллионов из них отдали свой голос лично на избирательных участках, примерно 34,4 миллионов проголосовали по почте.

Число зарегистрированных избирателей в США составляет около 168 млн. Больше всего людей досрочно проголосовали в штатах Техас (8,6 млн), Флорида (7,8 млн), Калифорния (7 млн), Северная Каролина (4,2 млн) и Джорджия (4 млн).

Очередные всеобщие выборы пройдут в США 5 ноября 2024 года. Кандидатом от Республиканской партии является экс-президент Дональд Трамп, кандидатом от Демократической партии – действующий вице-президент Камала Харрис.


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