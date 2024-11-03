Антиизраильские активисты выкрали бюст Хаима Вейцмана из Университета Манчестера

Антиизраильские активисты выкрали бюст Хаима Вейцмана, первого президента Израиля, из Университете Манчестера, где он работал несколько лет, пишет Times of Israel.

Группа активистов, называющая себя Palestine Action, заявила, что это акция проведена “в честь” Декларации Бальфура, написанной 2 ноября 1917 года и “положившей начало этническим чисткам в Палестине”.