ООН – “Ситуация на севере сектора Газы является апокалиптической”
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Главы 15 агентств ООН и гуманитарных организаций подписали совместное заявление, в котором назвали ситуацию на севере сектора Газы “апокалиптической”.
“Все население находится под угрозой смерти от насилия, болезней или голода”, – говорится в этом заявлении.
Среди подписавших заявление: глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, глава Детского фонда ООН Кэтрин Рассел и глава Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькер Тюрк.
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