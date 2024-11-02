 

Глава CENTCOM генерал Курилла оказался в центре инцидента во время полета в Израиль

02.11.2024, 1:00, Новости дня
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Отдел уголовных расследований армии США расследует инцидент, в центре которого оказался глава Центрального командования вооруженных сил США генерал Майкл Курилла, пишет The Washington Post.

Ранее новостной сайт Military.com сообщил, ссылаясь на неназванного военного чиновника, имеющего непосредственные сведения об инциденте, что генерал Курилла во время полета в Израиль в сентябре этого года поспорил с членом экипажа и грубо толкнул его.

При этом нет сведений о том, что против генерала открыто уголовное дело. Никто из других официальных лиц, с которыми связалась The Washington Post, не дал комментариев по этому вопросу, поскольку расследование все еще продолжается.


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