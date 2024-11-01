 

Байден продлил на год “режим чрезвычайного положения” в отношении Ирана

01.11.2024, 23:20, Новости дня
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Президент США Джо Байден принял решение продлить на год “режим чрезвычайного положения” в отношении Ирана, предусматривающий односторонние санкции против Исламской республики, пишет ТАСС.

Как подчеркнул Байден, “отношения с Ираном пока не нормализованы”, а “процесс выполнения соглашений от 19 января 1981 года продолжается”. Речь идет об Алжирских соглашениях между США и Ираном.

“По этой причине национальный режим чрезвычайного положения, объявленный 14 ноября 1979 года, а также введенные тогда с целью противодействия этому чрезвычайному положению меры должны продолжать оставаться в силе и после 14 ноября 2024 года”, – отмечается в заявлении. “Я продлеваю действие национального режима чрезвычайного положения в отношении Ирана на один год”, – добавил президент США.


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