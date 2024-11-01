 

В сербском Нови-Саде произошло обрушение на вокзале; десятки погибших и пострадавших

01.11.2024, 21:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

1 ноября в сербском Нови-Саде обрушилась часть бетонного навеса над входом в здание железнодорожного вокзала, пишет издание Danas.

Из-под завалов извлекли тела 12 человек, среди них – шестилетний ребенок. Несколько человек, среди которых женщина и девочка-подросток, находятся под завалами, с ними поддерживается связь. В результате происшествия пострадали более 30 человек.

Причины обрушения неизвестны. Вокзал закрыт. На место происшествия приехали министр внутренних дел Ивица Дачич и премьер-министр Сербии Милош Вучевич. В Нови-Сад выехал президент Александр Вучич.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.11 / Минюст РФ обновил реестр “иноагентов”

01.11 / Российские атомщики поделились с китайскими коллегами опытом обращения с РАО

01.11 / На Никиту Кологривого устроят охоту в авантюрной комедии “Беги”

01.11 / Подольская ответила на вопрос о грязи, предательстве и унижениях в шоу-бизнесе

01.11 / Степашин – Нетаниягу вернулся к вопросу передачи России подворья в Иерусалиме

01.11 / Известный продюсер раскрыл страх Пугачевой оказаться в тени и быть забытой

01.11 / Польша начала строительство фортификационных сооружений на границе с Россией

01.11 / Более 90 погибших при наводнении в Испании, объявлен национальный траур

01.11 / Сергей Лавров анонсировал договор о стратегическом партнерстве России и Ирана

31.10 / В ответ на казнь Джамшида Шармахда ФРГ закрывает все иранские консульства

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика