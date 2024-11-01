В сербском Нови-Саде произошло обрушение на вокзале; десятки погибших и пострадавших

1 ноября в сербском Нови-Саде обрушилась часть бетонного навеса над входом в здание железнодорожного вокзала, пишет издание Danas.

Из-под завалов извлекли тела 12 человек, среди них – шестилетний ребенок. Несколько человек, среди которых женщина и девочка-подросток, находятся под завалами, с ними поддерживается связь. В результате происшествия пострадали более 30 человек.

Причины обрушения неизвестны. Вокзал закрыт. На место происшествия приехали министр внутренних дел Ивица Дачич и премьер-министр Сербии Милош Вучевич. В Нови-Сад выехал президент Александр Вучич.