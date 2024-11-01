Минюст РФ обновил реестр “иноагентов”

Минюст РФ обновил реестр “иностранных агентов”, включив в него четырех человек. Об этом пишет “Медуза”.

В реестр попали: писатель и публицист Александр Архангельский, журналист Александр Горбачев, журналистка, вице-президент фонда “Свободная Бурятия” Анна Зуева, журналист из Марий-Эл Алексей Серегин.

Согласно пресс-релизу минюста РФ, Архангельский, Горбачев, Зуева и Серегин выступали против “специальной военной операции”, а также распространяли “недостоверную информацию” о решениях российских властей.