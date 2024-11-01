 

Известный продюсер раскрыл страх Пугачевой оказаться в тени и быть забытой

01.11.2024, 11:05, Новости дня
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Продюсер Павел Рудченко высказал мнение о том, что певица сама активно участвует в создании информационных поводов вокруг своей персоны. По его словам, такие “инфовбросы” могут быть следствием страха Пугачевой оказаться в тени и быть забытой.

Рудченко утверждает, что Пугачева использует социальные сети как платформу для того, чтобы напомнить о себе. Он считает, что певица начинает обсуждение определенной темы, чтобы вновь войти в инфополе, а затем собирает мнения и комментарии, которые она осмеивает. Таким образом, по мнению продюсера, она находит развлечение в ситуации, когда чувствует себя не у руля событий.

“Может быть, ей хочется оставаться великой Примадонной, к которой все прислушиваются, но сейчас она выбрала другую сторону”, — отметил Рудченко. В его глазах это свидетельствует о том, что певица осознанно идет на такие шаги, чтобы сохранить интерес к своей личности и творчеству. Он добавил, что Пугачева, вероятно, удовлетворена реакцией на свои посты и получает удовольствие от шумихи вокруг своей фигуры.

В одном из своих недавних постов Пугачева опубликовала фотографию в солнцезащитных очках и призвала журналистов быть более смелыми в написании о ее семье. Она отметила, что ей нравятся “интересные истории” о ее жизни и близких. Однако непонятно, какие именно события или слухи вдохновили ее на такой призыв.


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