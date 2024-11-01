 

Польша начала строительство фортификационных сооружений на границе с Россией

01.11.2024, 3:30, Новости дня
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Президент Польши Дональд Туск в своем Х-блоге сообщил о начале строительства фортификационных сооружений на границе с Россией и Беларусью. “Началось строительство “Восточного щита”! Первые работы на границе с Россией”, – написал он, сопроводив запись фотографией экскаваторов.

На национальную программу сдерживания и обороны “Восточный щит” выделено 10 миллиардов злотых (около 2,5 миллиардов долларов США), окончание строительства намечено на 2028 год.

Согласно планам, в приграничной с Россией и Беларусью зоне протяженностью в 800 км будут выкопаны рвы, разместятся минные поля, будут установлены противотанковые ежи и создана система активного наблюдения.

Budowa Tarczy Wschód ruszyła! Pierwsze roboty przy granicy z Rosją. pic.twitter.com/2B6glKESx7

— Donald Tusk (@donaldtusk) October 31, 2024


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