Израильский шеф-повар получил две звезды “Мишлена”, но в Швейцарии

Гилад Пелед, шеф-повар ресторана Colonnade при отеле Mandarin Oriental в Люцерне, удостоился двух звезд “Мишлена”, которые являются своеобразным знаком качества в области кулинарного искусства.

Амбициозный будущий шеф-повар покинул Израиль в 2006 году для обучения в одной из самых известных международных кулинарных школ Le Cordon Bleu в Лондоне.

До того, как открыть свой собственный ресторан, Пелед работал в ресторане Гордона Рамзи Le Pressoir d’Argent в Лондоне, и в 2016 году удостоился своей первой мишленовской звезды.

Два года назад Гилад Пелед приехал в Люцерн, где на берегу озера открыл ресторан Colonnade. На сайте заведения говорится, что на создание изысканных блюд Гилада Пеледа и его команду вдохновила сама природа.

Ресторан Colonnade дорогой. Например, дегустационное меню из трех блюд стоит 195 швейцарских франков (около 843 шекелей), из пяти – 225 швейцарских франков (967 шекелей), из восьми – 255 швейцарских франков (1096 шекелей). Места в ресторане надо заказывать заранее.