 

Израильский шеф-повар получил две звезды “Мишлена”, но в Швейцарии

31.10.2024, 20:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Гилад Пелед, шеф-повар ресторана Colonnade при отеле Mandarin Oriental в Люцерне, удостоился двух звезд “Мишлена”, которые являются своеобразным знаком качества в области кулинарного искусства.

Амбициозный будущий шеф-повар покинул Израиль в 2006 году для обучения в одной из самых известных международных кулинарных школ Le Cordon Bleu в Лондоне.

До того, как открыть свой собственный ресторан, Пелед работал в ресторане Гордона Рамзи Le Pressoir d’Argent в Лондоне, и в 2016 году удостоился своей первой мишленовской звезды.

Два года назад Гилад Пелед приехал в Люцерн, где на берегу озера открыл ресторан Colonnade. На сайте заведения говорится, что на создание изысканных блюд Гилада Пеледа и его команду вдохновила сама природа.

Ресторан Colonnade дорогой. Например, дегустационное меню из трех блюд стоит 195 швейцарских франков (около 843 шекелей), из пяти – 225 швейцарских франков (967 шекелей), из восьми – 255 швейцарских франков (1096 шекелей). Места в ресторане надо заказывать заранее.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.10 / В Грузии предъявлено обвинение подозреваемым в фальсификации выборов

31.10 / Тест: из каких советских фильмов-сказок эти злодеи?

31.10 / Тест для любознательных: попробуйте угадать названия городских птиц

31.10 / Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 981-й день войны. Заявлено о ликвидации израильского РЛК

31.10 / В КНДР осуществлен запуск межконтинентальной баллистической ракеты

31.10 / Шварценеггер заявил о поддержке кандидатуры Харрис

31.10 / Свидетельства из Судана – сотни женщин покончили с собой, чтобы избежать изнасилований боевиками

31.10 / Президент Аргентины уволил главу МИД из-за поддержки Кубы в ООН

31.10 / После скандального заявления Байдена Трамп забрался в мусоровоз

31.10 / Генштаб ВСУ опубликовал данные о потерях армии РФ на 981-й день войны

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика