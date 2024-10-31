В Грузии предъявлено обвинение подозреваемым в фальсификации выборов

Прокуратура Грузии выдвинула обвинения в фальсификации выборов против двух человек, которые, согласно подозрениям, организовали массовый вброс бюллетеней на одном из избирательных участков.

“Расследование МВД установило, что 26 октября 2024 года во время проведения парламентских выборов в Грузии обвиняемые на 69-м избирательном участке Марнеули с целью фальсификации выборов вбросили в избирательные урны поддельные бюллетени, что вызвало прекращение процесса голосования и аннулирование результатов выборов на указанном участке”, – цитирует заявление прокуратуры ТАСС.

Тем временем Центральная избирательная комиссия сообщила, что частичный пересчет бюллетеней подтвердил победу партии “Грузинская мечта”. Согласно заявлению ЦИК, результаты пересчета выявили лишь незначительные расхождения с общенациональными результатами.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась явиться на допрос в прокуратуру в связи с ее заявлениями о фальсификации результатов и российском вмешательстве в выборы. Она заявила, что прокуратура должна вести расследование самостоятельно.