 

На Родосе арестован израильский бизнесмен, в прошлом – депутат парламента Румынии

30.10.2024, 21:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Румынский предприниматель израильского происхождения Нати Меир, в прошлом – депутат парламента Румынии, был арестован на греческом острове Родос на основании ордера, выданного “Интерполом”. Об этом сообщаетYnet.

Ордер был выдан по запросу Румынии, где в 2017 году он был заочно приговорен к 11 годам лишения свободы по обвинению в мошенничестве – обещании трудоустройства румынских граждан в Израиле. Отметим, что он уже отбывал тюремный срок по обвинению в мошенничестве.

69-летний выходец из семьи румынских репатриантов, родившийся в Афуле, вернулся в Румынию в 1996 году. Он преуспел в бизнесе и был избран в 2004 году в местный парламент от националистической партии “Великая Румыния”, однако затем покинул ряды партии.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.10 / Испания расширяет антиизраильское эмбарго – разорван контракт о закупке патронов

30.10 / Байден, назвавший сторонников Трампа “мусором”, выступил с разъяснением

30.10 / Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 980-й день войны

30.10 / В Московской области наградили лучших волонтеров

30.10 / В Киеве в результате российского обстрела причинен ущерб еврейской школе

30.10 / Умерла звезда сериала “Друзья” Тери Гарр

30.10 / Харрис выступила с программной речью на месте “путча Трампа”

30.10 / Второе за сутки вооруженное нападение на евреев в США

30.10 / БПЛА впервые атаковали цель в Чечне – горело здание “Российского университета спецназа”

29.10 / Российский удар по Харькову – есть жертвы, пострадало историческое здание Госпрома

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика