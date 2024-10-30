 

Байден, назвавший сторонников Трампа “мусором”, выступил с разъяснением

30.10.2024, 16:45, Новости дня
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Президент США Джо Байден принял участие в мероприятии активистской группы Voto Latino, поощряющей молодых американцев из испаноязычной общины принимать участие в выборах.

Он решил прокомментировать заявление, сделанное комиком Тони Хинчлиффом на недавнем митинге Дональда Трампа в Нью-Йорке. Тони назвал Пуэрто-Рико “плавучим островом мусора”. Слова Хинчлиффа, оставленные Трампом без ответа, вызвали возмущение демократов и представителей испаноязычной общины.

“На днях оратор на его митинге назвал Пуэрто-Рико “плавучим островом мусора”. Я знаю пуэрториканцев как достойных хороших людей. Единственный мусор, который я вижу, – это сторонники Трампа. Демонизация им латинской общины неприемлема”, – заявил Байден.

В результате этого заявления, как можно было предположить, в центре скандала оказался сам нынешний президент. Ему пришлось выступить с разъяснением, согласно которому, он назвал мусором не всех сторонников Трампа, а оскорбившего пуэрториканцев оратора.

Пресс-секретарь предвыборного штаба Трампа Кэролайн Левитт опубликовала заявление: “Выкрутиться не удастся: Джо Байден и Камала Харрис не просто ненавидят президента Трампа. Они презирают миллионы американцев, которые его поддерживают”.

Дистанцируются от президента и политики-демократы. Возможно, это придется сделать и Харрис, изображающей себя кандидатом, способным объединить американцев.


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