 

В Киеве в результате российского обстрела причинен ущерб еврейской школе

30.10.2024, 13:25, Новости дня
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В результате удара по Киеву в ночь на 30 октября был причинен серьезный ущерб зданию еврейской школы “Перлина”. Об этом сообщил посол Израиля в Украине Михаил Бродский.

Он отметил, что в момент атаки в здании никого не было и обошлось без жертв, однако в соседнем жилом доме ранения получили несколько человек.

“Утром я связался с главным раввином Киева Йонатаном Марковичем и выразил ему свою поддержку. Сделаем все, чтобы помочь общине восстановить работу школы в кратчайшее время”, – написал израильский дипломат в социальной сети Telegram.


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