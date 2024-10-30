 

Харрис выступила с программной речью на месте “путча Трампа”

30.10.2024, 11:45, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

За неделю до выборов кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис выступила с заключительной большой речью. Для того, чтобы обратиться к своим сторонникам, она выбрала символическое место – парк Эллипс рядом с Белым домом.

Именно здесь 6 января 2021 года ее нынешний соперник Дональд Трамп, проигравший выборы Джо Байдену, выступил с подстрекательской речью, после которой его радикальные сторонники отправились на штурм Капитолия.

“Почти четыре года назад с этого самого места Трамп отправил на Капитолий вооруженную толпу, чтобы отвергнуть волю народа на свободных выборах, которые он проиграл. Это нестабильный, одержимый местью и обидой человек, стремящийся к неограниченной власти”, – сказала она десяткам тысяч своих сторонников.

Голосование за демократов она назвала голосованием против хаоса и раздора: “Решение определит ваше будущее у будущее нашей страны. Это больше, чем просто выборы между двумя партиями и двумя кандидатами”.

Она также попыталась дистанцироваться от нынешнего обитателя Белого дома – Джо Байдена. Отметив, что для нее большая честь быть вице-президентом в его администрации, она подчеркнула, что ее президентство будет другим, поскольку изменились и стоящие перед США задачи.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.10 / Второе за сутки вооруженное нападение на евреев в США

30.10 / БПЛА впервые атаковали цель в Чечне – горело здание “Российского университета спецназа”

29.10 / Российский удар по Харькову – есть жертвы, пострадало историческое здание Госпрома

29.10 / Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 979-й день войны

29.10 / ЮАР передали в МСС “доказательства преступлений Израиля” на 750 страницах

29.10 / В Грузии объявлен частичный пересчет бюллетеней на парламентских выборах

29.10 / Обама на митинге в поддержку Харрис – “Не голосуйте за того, кто вас не уважает”

29.10 / Какие фильмы россияне чаще всего смотрели в прошлом месяце

29.10 / Пентагон сообщил, что в Россию прибыли уже 10 тысяч солдат из КНДР

29.10 / В Крыму предъявлены обвинения в госизмене женщине, приехавшей из Ирландии на похороны матери

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика