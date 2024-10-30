 

БПЛА впервые атаковали цель в Чечне – горело здание “Российского университета спецназа”

30.10.2024, 0:10, Новости дня
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В блоге X главы Чечни Рамзана Кадырова опубликовано следующее сообщение: “Сегодня в 6:30 утра в Гудермесе в результате беспилотной атаки с воздуха возгорелась крыша пустующего здания на территории Российского университета спецназа. Жертв и пострадавших нет. Пожар потушен”.

Чеченский оппозиционный телеграм-канал Niyso публикует фотографию с места пожара и утверждает, что в Гудермесе было слышно два взрыва.

Судя по всему, речь идет о первой атаке БПЛА на цель в Чечне. Примечательно


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