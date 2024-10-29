 

ЮАР передали в МСС “доказательства преступлений Израиля” на 750 страницах

29.10.2024, 19:15, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Южная Африка подала в Международный суд в Гааге меморандум с дополнительными доказательствами обвинений против Израиля в геноциде в Газе.

В заявлении президента ЮАР Сирила Рамафосы говорится, что документ не будет обнародован, но в нем содержится 750 страниц доказательств и приложением на 4000 страниц.

Представленные материалы “демонстрируют то, как правительство Израиля нарушило Конвенцию о геноциде, способствуя уничтожению палестинцев, проживающих в секторе Газы, убивая их с помощью различных видов оружия, лишая их доступа к гуманитарной помощи,” – говорится в заявлении офиса президента ЮАР.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.10 / Тест по кулинарии и географии: из какой страны этот десерт?

29.10 / В Грузии объявлен частичный пересчет бюллетеней на парламентских выборах

29.10 / Обама на митинге в поддержку Харрис – “Не голосуйте за того, кто вас не уважает”

29.10 / Какие фильмы россияне чаще всего смотрели в прошлом месяце

29.10 / Тест: угадай любимый советский фильм по кадру с преподавателем

29.10 / Пентагон сообщил, что в Россию прибыли уже 10 тысяч солдат из КНДР

29.10 / В Крыму предъявлены обвинения в госизмене женщине, приехавшей из Ирландии на похороны матери

29.10 / Адвокат рассказала об отношении Успенской к скандальным заявлениям и выходкам дочери

29.10 / Apple запустила iOS 18.1 для iPhone, дав новый импульс искусственному интеллекту

29.10 / Предвыборный митинг Трампа в Нью-Йорке улучшил позиции Харрис

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика