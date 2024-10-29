Обама на митинге в поддержку Харрис – “Не голосуйте за того, кто вас не уважает”

В то время как кандидат в президенты США Камала Харрис ведет предвыборную кампанию в Мичигане, бывший президент Барак Обама принял участие в митинге в ее поддержку, который прошел в Филадельфии, крупнейшем городе Пенсильвании.

Обама обрушился с критикой на кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа и на его сторонников, особо отметив заявление комика Тони Хинчлиф, который на митинге Трампа назвал Пуэрто-Рико “плавучей кучей мусора”.

“Есть хороший принцип: не голосуйте в поддержку того, кто вас не уважает, того, кто не видит в вас равноправных сограждан, имеющих право на стремление к счастью, на реализацию американской мечты”, – заявил бывший президент.

Обама сказал, что Трамп хочет вновь запретить мусульманам въезд в США, а также отметил, что Библии, которые распространяются в рамках предвыборной кампании бывшего президента, были отпечатаны в Китае, несмотря на его слова о необходимости поддержки американской экономики.

Отметим, что архиепископ Сан-Хуана Роберто Гонсалес Ньевес, глава Католической церкви Пуэрто-Рико, призвал Трампа принести официальные извинения за слова Хинчлифа. Жители территории не участвуют в выборах, однако влиятельные пуэрториканские общины есть во многих американских штатах, в том числе ключевых.