 

Какие фильмы россияне чаще всего смотрели в прошлом месяце

29.10.2024, 15:15, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Наиболее заметным явлением этого месяца стал фильм “Водитель-олигарх”, который уверенно занял лидирующие позиции на нескольких платформах, включая “Иви”, Wink, Okko и Kion. Комедия Алексея Пиманова быстро завоевала популярность благодаря своему оригинальному сюжету и харизматичным персонажам.

В ней рассказывается о необычной дружбе между водителем и олигархом, что добавляет фильму элементы комедии и драмы. По состоянию на сентябрь, “Водитель-олигарх” также вошел в топ-20 самых кассовых фильмов российского проката, собрав более 319,5 миллионов рублей. Этот успех подтверждает интерес зрителей к качественным отечественным комедиям.

На платформе Кинопоиск в топ-5 фильмов попали такие картины, как “Бордерлендс” — динамичный боевик, который привлек внимание зрителей своими экшен-сценами и захватывающим сюжетом. Также в списке оказались “Министерство неджентльменских дел” и “Майор Гром: Игра”, которые олицетворяют современные тенденции в российском кино. Интересно, что среди популярных фильмов на “Иви” также присутствует семейная комедия “Не одна дома”, которая смогла привлечь внимание зрителей своей легкостью и юмором.

Среди других стриминговых сервисов, таких как Wink и Okko, “Водитель-олигарх” вновь оказался на первом месте, что подчеркивает его универсальную привлекательность. Комедия “Бар “МоскваЧики” также вошла в несколько топов, однако ей не удалось занять первое место. Это говорит о том, что зрители отдают предпочтение свежим и оригинальным проектам.

На платформе Start в сентябре выделилась комедия “Не одна дома”, которая нашла отклик у семейной аудитории. Фильм стал настоящим хитом среди семейных зрителей и занял первое место в рейтинге. Кроме того, на Premier зрители могли увидеть “2067: Петля времени”, который также привлек внимание благодаря своему необычному сюжету и визуальным эффектам.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.10 / Обама на митинге в поддержку Харрис – “Не голосуйте за того, кто вас не уважает”

29.10 / Тест: угадай любимый советский фильм по кадру с преподавателем

29.10 / Пентагон сообщил, что в Россию прибыли уже 10 тысяч солдат из КНДР

29.10 / В Крыму предъявлены обвинения в госизмене женщине, приехавшей из Ирландии на похороны матери

29.10 / Адвокат рассказала об отношении Успенской к скандальным заявлениям и выходкам дочери

29.10 / Apple запустила iOS 18.1 для iPhone, дав новый импульс искусственному интеллекту

29.10 / Предвыборный митинг Трампа в Нью-Йорке улучшил позиции Харрис

28.10 / Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 978-й день войны

28.10 / Генсек NATO – военнослужащие из КНДР уже находятся в Курской области

28.10 / В Тбилиси проходит митинг оппозиции против итогов парламентских выборов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика