В Крыму предъявлены обвинения в госизмене женщине, приехавшей из Ирландии на похороны матери
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Российские власти возбудили дело по обвинению в государственной измене против 34-летней Людмилы Колесниковой, переехавшей в Ирландию жительницы оккупированного Крыма. Основанием для этого стало приобретение ей NFT-марок про русский военный корабль.
Как пишет “Медиазона”, Людмила приехала в Крым на похороны матери и была задержана сотрудниками ФСБ прямо на кладбище. Несколько месяцев ее продержали в СИЗО Симферополя без предъявления обвинений, сообщила она в переправленной ее группе поддержке письме.
За две марки, выпущенные украинской почтой, девушка заплатила 25 евро. Эти средства поступили в поддержку Вооруженных сил Украины, что и дало основания для выдвижения обвинений в измене. Колесникова предполагает, что транзакция была найдена в банковском приложении.
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