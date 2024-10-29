В Крыму предъявлены обвинения в госизмене женщине, приехавшей из Ирландии на похороны матери

Российские власти возбудили дело по обвинению в государственной измене против 34-летней Людмилы Колесниковой, переехавшей в Ирландию жительницы оккупированного Крыма. Основанием для этого стало приобретение ей NFT-марок про русский военный корабль.

Как пишет “Медиазона”, Людмила приехала в Крым на похороны матери и была задержана сотрудниками ФСБ прямо на кладбище. Несколько месяцев ее продержали в СИЗО Симферополя без предъявления обвинений, сообщила она в переправленной ее группе поддержке письме.

За две марки, выпущенные украинской почтой, девушка заплатила 25 евро. Эти средства поступили в поддержку Вооруженных сил Украины, что и дало основания для выдвижения обвинений в измене. Колесникова предполагает, что транзакция была найдена в банковском приложении.