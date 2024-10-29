 

Адвокат рассказала об отношении Успенской к скандальным заявлениям и выходкам дочери

29.10.2024, 11:55, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Она пропала, затем нашлась в Израиле, дала резкое интервью, где наговорила много неприятного о матери, а позже раскаялась и попросила прощения. Ситуация была настолько напряженной, что можно только позавидовать выдержке 70-летней Успенской.

Журналисты связались с адвокатом и подругой певицы Еленой Сениной, чтобы выяснить, смогла ли Любовь Залмановна простить свою дочь после всех этих перипетий.

По словам Елены, Успенская не обижается на Татьяну и всегда будет любить ее. “Любовь Успенская не обижалась на свою дочь. Она смотрит на Татьяну с материнской заботой. Пока она жива, она будет поддерживать и любить своего ребенка, независимо от обстоятельств”, — рассказала Сениной в интервью. Это подчеркивает глубину материнской любви, которая не подвластна ни времени, ни трудностям.

Недавно Татьяна сбежала из дома и оказалась в Израиле, где, по слухам, у нее произошел срыв после предыдущих проблем с зависимостями. В одном из своих интервью она сделала шокирующие обвинения в адрес матери, утверждая, что Успенская запирала ее в комнате и даже душила. Эти откровения стали настоящей бомбой для общественности и шокировали поклонников певицы.

Однако вскоре Татьяна вернулась к своей матери с просьбой о прощении. В одном из своих постов в социальных сетях она написала: “Дорогая мама, прости за глупость. Я на коленях перед тобой до конца своих дней”. Это обращение стало свидетельством её раскаяния и желания восстановить отношения.

Елена Сенина отметила, что такие ситуации не редкость для семьи Успенской. “К сожалению, вокруг Татьяны всегда находятся люди, которые пытаются воспользоваться её уязвимостью. Это цена популярности мамы”, — добавила адвокат.

Успенская продолжает следить за состоянием своей дочери и надеется на её выздоровление. Татьяна уже не раз попадала в неприятные истории, включая серьёзную травму в Коста-Рике, когда она сломала челюсть и проходила долгий путь восстановления.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.10 / В Крыму предъявлены обвинения в госизмене женщине, приехавшей из Ирландии на похороны матери

29.10 / ТЕСТ: угадайте любимые советские кинофильмы по строфам из звучащих там песни

29.10 / Apple запустила iOS 18.1 для iPhone, дав новый импульс искусственному интеллекту

29.10 / Предвыборный митинг Трампа в Нью-Йорке улучшил позиции Харрис

28.10 / Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 978-й день войны

28.10 / Генсек NATO – военнослужащие из КНДР уже находятся в Курской области

28.10 / В Тбилиси проходит митинг оппозиции против итогов парламентских выборов

28.10 / В Москве подвели итоги первого цикла Экологического акселератора

28.10 / В Париже начался суд над Жераром Депардье, обвиняемом в сексуальных домогательствах

28.10 / Нападение с ножом в Китае, среди пострадавших дети

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика