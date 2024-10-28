 

Генсек NATO – военнослужащие из КНДР уже находятся в Курской области

28.10.2024, 20:00, Новости дня
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Генеральный секретарь Марк Рютте официально подтвердил, что северокорейские военные переброшены в Россию и часть из них уже находятся в Курской области, часть которой находится под украинским контролем.

Новый глава альянса заявил, что речь идет о значительной эскалации войны в Украине, и призвал Россию и КНДР отказаться от действий, представляющих угрозу безопасности как в Тихоокеанском регионе, так и в североатлантическом пространстве.

По словам Рютте, за два с половиной года военных действий РФ потеряла в Украине убитыми и раненными 600000 военнослужащих, и привлечение на фронт солдат из КНДР свидетельствует об отчаянии российского президента Владимира Путина.

Сам Путин несколько дней назад не стал опровергать, что военнослужащие из КНДР находятся на российской земле. Он напомнил, что пакт о партнерстве двух стран предусматривает и механизмы взаимной обороны. Путин также заявил, что Запад, направляя в Украину инструкторов, способствует эскалации конфликта.


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