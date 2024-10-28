 

Нападение с ножом в Китае, среди пострадавших дети

28.10.2024, 15:05, Новости дня
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Пять человек, в том числе трое детей, получили ранения в Пекине, когда на них напал с ножом мужчина. Инцидент произошел в районе Хайдянь на западе китайской столице.

Полиция задержала нападавшего, им оказался 50-летний мужчина по фамилии Тан, пострадавшие доставлены в больницу, их жизнь вне опасности.

Уровень уличного насилия в Китае достаточно низок, однако в последние годы в стране произошло несколько нападений с ножом. При них нередко страдают дети.


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