 

Бывший президент Боливии возложил на власти ответственность на покушение

28.10.2024, 11:45, Новости дня
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Бывший президент Боливии Эво Моралес заявил, что на него было совершено покушение. Отставной политик, который не пострадал, возложил ответственность за нападение на новые власти Боливии. Правительство заявило о непричастности.

По словам Моралеса, он отправлялся на радиостанцию, где он ведет еженедельную программу, когда путь ему перегородили два автомобиля. Из них вышли четыре офицера со скрытыми под масками лицами и открыли огонь.

В результате в машину попало 14 пуль, шофер бывшего президента был ранен в голову и в руку. Моралес опубликовал видеоролик, на котором, по его словам, запечатлено покушение.


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