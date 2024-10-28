Бывший президент Боливии возложил на власти ответственность на покушение

Бывший президент Боливии Эво Моралес заявил, что на него было совершено покушение. Отставной политик, который не пострадал, возложил ответственность за нападение на новые власти Боливии. Правительство заявило о непричастности.

По словам Моралеса, он отправлялся на радиостанцию, где он ведет еженедельную программу, когда путь ему перегородили два автомобиля. Из них вышли четыре офицера со скрытыми под масками лицами и открыли огонь.

В результате в машину попало 14 пуль, шофер бывшего президента был ранен в голову и в руку. Моралес опубликовал видеоролик, на котором, по его словам, запечатлено покушение.