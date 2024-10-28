 

В РФ за “особо крупную взятку” арестован генерал Оглоблин

28.10.2024, 10:05, Новости дня
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Следственный комитет РФ сообщил об аресте бывшего начальника управления планирования связи (1-го управления) главного управления связи вооруженных сил РФ генерал-майора Александра Оглоблина. Меру пресечения ему определил 235-й гарнизонный военный суд, передает “Интерфакс”.

В отношении генерала Оглоблина возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере при исполнении государственного оборонного заказа. Ему вменяют часть 6 статьи 290 УК РФ.

По версии следствия, в 2016-2021 годах Оглоблин получил от представителей ОАО Пермский телефонный завод “Телта” взятку в размере более 10 миллионов рублей за осуществление общего покровительства при исполнении многомиллионного государственного оборонного заказа на поставку устройств связи для нужд минобороны РФ. Дело расследует Главное военное следственное управление РФ.

Руководство завода “Телта” фигурирует в уголовном деле начальника главного управления связи ВС РФ – замначальника Генерального штаба генерал-лейтенанта Вадима Шамарина. Шамарин был арестован в мае 2024 года. Ему предъявлено обвинение в получении особо крупной взятки, напоминает “Интерфакс”. По версии следствия, с апреля 2016 года по октябрь 2023 года Шамарин через посредников получил от гендиректора завод “Телта” взятку в размере 36 миллионов рублей за увеличение объема поставляемой продукции по государственным контрактам для нужд минобороны РФ и общее покровительство.


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