Нефтяные котировки обвалились после атаки Израиля на Иран

В понедельник, 28 октября, стоимость нефти резко снизилась в результате неожиданного удара Израиля по Ирану, который ожидался в течение месяца. На открытии торгов на бирже ICE в Лондоне цена эталонного сорта Brent упала до 71,71 доллара за баррель со значения около 76 долларов в предыдущий торговый день.

К 08:10 по московскому времени она восстановилась до 72,27 доллара, что на 4,5% ниже уровня закрытия в пятницу, 25 октября, накануне операции ВВС Израиля. Нефть WTI потеряла 4,65%, а декабрьские фьючерсы опустились до 68,4 доллара, достигнув минимальных значений с середины сентября.

Наземная операция Израиля против движения “Хезболла” в Ливане в сентябре и последующая ликвидация его руководства спровоцировали беспрецедентный ракетный удар Ирана по израильским объектам. Тель-Авив пообещал ответные действия, но их характер не уточнял. Эксперты предупреждали о возможных ударах по нефтяной инфраструктуре Ирана, что могло ограничить экспорт и спровоцировать ответные меры Тегерана в виде закрытия Ормузского пролива. Эта угроза ранее привела к росту мировых цен на нефть, несмотря на снижение спроса, особенно в Китае.

Однако в субботу, 26 октября, ВВС Израиля атаковали военные объекты Ирана, избегая его гражданской инфраструктуры. Тель-Авив утверждает, что уничтожил стратегический оборонительный потенциал страны, сделав ее уязвимой для дальнейших атак. Согласно сообщениям СМИ, Тегеран не планирует наносить новые удары, снижая риск масштабного военного конфликта.