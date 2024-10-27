 

Президент Грузии заявила, что отказывается принять результаты выборов

27.10.2024, 22:30, Новости дня
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Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что отказывается признать результаты выборов, так как их результаты “тотально сфальсифицированы”. По ее словам, РФ опробовала на Грузии “новые формы гибридной войны”.

“Это была тотальная фальсификация и конфискация ваших голосов. Использовались все методы, которые мы видели в разных странах. Кроме того, использовались сегодняшние технологии обеления фальсификации. Никогда такого не было. Мы стали свидетелями и жертвами российской спецоперации, гибридной войны, которая велась против нашего народа, против нашей страны”, – цитирует Зурабишвили “Эхо Кавказа”.

Саломе Зурабишвили заявила, что у народа Грузии отобрали институт выборов, “отобрали конституционное право на выбор”.

“Я не признаю эти выборы. Эти выборы не могут быть признаны. Это то же самое, что признание вхождения сюда России, подчинения Грузии России. Я приехала в страну не для этого. Наши предки не для этого жили, и мы этого не примем. Никто не может отнять у Грузии европейское будущее”, – сказала президент.


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