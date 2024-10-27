Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 977-й день войны

Министерство обороны РФ 27 октября 2024 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ эту войну, продолжающуюся 977-й день, называют “специальной военной операцией”.

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти документы сохраняются в нашем архиве.

Примечательно: на фоне продолжающихся боевых действий в Курской области РФ, которые ведутся силами ВСУ более двух месяцев, минобороны РФ в своем отчете по “СВО” эти события вообще не упоминает. При этом ежедневно публикуется отдельный отчет по ситуации в Курской области, содержащий крайне сомнительные данные о потерях украинской стороны и утверждения, что ситуация находится под контролем. Впрочем, сам факт таких публикаций свидетельствует о том, что силы ВСУ продолжают действовать на территории РФ. Кроме того, это косвенно свидетельствует о том, что минобороны РФ по-разному относится к Курской области и “новым территориям РФ” (украинским территориям, оккупированным российской армией).

В отчете минобороны РФ по “СВО” на территории Украины за неделю утверждается: “Подразделениями группировки войск “Север” на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады ВСУ, 105-й, 113-й и 116-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Меловое, Волчанск и Терновая Харьковской области. Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, три автомобиля и две 122-мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск “Запад” улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 43-й, 60-й, 66-й, 92-й механизированных, 68-й егерской, 3-й штурмовой бригад ВСУ, 115-й бригады теробороны и 27-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Петропавловка, Новоосиново, Берестовое, Песчаное, Колесниковка, Загрызово Харьковской области, Надия, Новоегоровка Луганской Народной Республики, Терны Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества. Отражены четыре контратаки штурмовых групп 28-й и 67-й механизированных бригад ВСУ. Противник потерял до 500 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, три пикапа, две 155-мм гаубицы: М114 и 155-мм гаубицу М198 производства США, 122-мм гаубицу Д-30 и 105-мм орудие М119 производства США. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы “Мандат М” и склад боеприпасов. Подразделения “Южной” группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям 58-й мотопехотной, 3-й, 5-й танковых, 143-й пехотной, 24-й, 28-й, 30-й, 54-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой, 5-й штурмовой бригад ВСУ и 18-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Предтечено, Белая Гора, Успеновка, Зализнянское, Кирово, Часов Яр, Курахово, Стародубовка, Андреевка, Елизаветовка и Константиновка Донецкой Народной Республики. Отразили контратаку подразделений 33-й механизированной бригады ВСУ. Потери противника составили до 720 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, 11 автомобилей, две 155-мм гаубицы М777 и 155-мм гаубица М198 производства США, 152-мм гаубица “Мста-Б”, 122-мм самоходная артиллерийская установка “Гвоздика”, четыре 122-мм гаубицы Д-30. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы “Анклав-Н”, тактический радиолокационный комплекс “ieMHR” израильского производства и три полевых склада боеприпасов. Подразделения группировки войск “Центр” в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Измайловка Донецкой Народной Республики. Кроме того, нанесли поражение живой силе и технике 95-й десантно-штурмовой, 114-й механизированной, 46-й аэромобильной бригад ВСУ, 109-й и 122-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Сухая Балка, Розовка, Дзержинск, Дружба, Вишневое и Заря Донецкой Народной Республики. Отражены 11 контратак формирований 23-й, 53-й, 93-й, 100-й, 110-й механизированных, 144-й пехотной, 68-й егерской, 25-й воздушно-десантной бригад, 425 штурмового батальона ВСУ, 37-й бригады морской пехоты и 12-й бригады нацгвардии. Противник потерял до 600 военнослужащих, танк, два бронетранспортера Viking шведского производства, боевую машину пехоты, четыре автомобиля, два 152-мм орудия Д-20, 152-мм гаубицу “Мста-Б”, четыре 122-мм гаубицы Д-30 и 100-мм противотанковую пушку “Рапира”. Подразделения группировки войск “Восток” улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 21-й бригады нацгвардии и 48 штурмового батальона теробороны в районах населенных пунктов Макаровка и Октябрь Донецкой Народной Республики. Отражена контратака штурмовой группы 58-й мотопехотной бригады ВСУ. Потери противника составили до 140 военнослужащих, танк, бронетранспортер М113 производства США, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, 155-мм гаубица М777 производства США, два 155-мм орудия Д-20 и две станции радиоэлектронной борьбы “Анклав-Н”. Также уничтожен склад боеприпасов ВСУ. Подразделениями группировки войск “Днепр” нанесено поражение живой силе и технике 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, 35-й бригады морской пехоты, 117-й, 124-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Жеребянки, Новоданиловка Запорожской области, Антоновка, Токаревка и Львово Херсонской области. Потери ВСУ составили свыше 80 военнослужащих, два автомобиля и два 152-мм орудия Д-20. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены склады боеприпасов и горючего, а также нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, пунктам временной дислокации, скоплениям живой силы и военной техники противника в 134 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты три реактивных снаряда HIMARS производства США, управляемая авиационная бомба “Hammer” производства Франции, переделанная для стрельбы по наземным целям зенитная управляемая ракета С-200 и 172 беспилотных летательных аппарата самолетного типа”.

“Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 647 самолетов, 283 вертолета, 34565 беспилотных летательных аппарата, 584 зенитных ракетных комплекса, 18887 танков и других боевых бронированных машин, 1480 боевых машин реактивных систем залпового огня, 16837 орудий полевой артиллерии и минометов, 27654 единицы специальной военной автомобильной техники”, – утверждается в отчете МО РФ.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями “Медиазоны” и BBC) составляют убитыми около 75400 человек (по известным именам) или около 120000 (по делам о наследстве).

Оценка потерь Wall Street Journal (на сентябрь 2024): около 200 тысяч убитых и 400 тысяч раненых россиян; около 80 тысяч убитых и 400 тысяч раненых украинцев.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли около 11000 мирных жителей Украины (в их числе около 540 несовершеннолетних), более 20 тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры “значительно выше”. Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).