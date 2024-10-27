По Филиппинам ударил тайфун “Трами”, более 120 погибших

По меньшей мере 120 человек погибли на Филиппинах в результате тропического шторма “Трами”, который нанес удар по архипелагу 24 октября. По оценке агентства по чрезвычайным ситуациям, “Трами” стал самым мощным и самым разрушительным штормом с начала года.

По словам президента Фердинанда Маркоса-младшего, за сутки в некоторых населенных пунктов выпала двухмесячная норма осадков. Полумиллиону филиппинцев пришлось покинуть свои дома. Большинство из них нашли убежище в 6400 центрах помощи, организованных властями.

Об оказании Филиппинам помощи сообщили Сингапур, Бруней, Индонезия и Малайзия. Для доставки гуманитарной помощи в изолированные районы задействуется авиация.

Ежегодно Филиппины сталкиваются с двумя десятками тропических штормов и тайфунов, влекущих за собой человеческие жертвы. Самым разрушительным из них за последние годы стал “Хайян”, ударивший по островам в 2013 году. Он унес 6352 человеческих жизни.