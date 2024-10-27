 

По Филиппинам ударил тайфун “Трами”, более 120 погибших

27.10.2024, 12:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

По меньшей мере 120 человек погибли на Филиппинах в результате тропического шторма “Трами”, который нанес удар по архипелагу 24 октября. По оценке агентства по чрезвычайным ситуациям, “Трами” стал самым мощным и самым разрушительным штормом с начала года.

По словам президента Фердинанда Маркоса-младшего, за сутки в некоторых населенных пунктов выпала двухмесячная норма осадков. Полумиллиону филиппинцев пришлось покинуть свои дома. Большинство из них нашли убежище в 6400 центрах помощи, организованных властями.

Об оказании Филиппинам помощи сообщили Сингапур, Бруней, Индонезия и Малайзия. Для доставки гуманитарной помощи в изолированные районы задействуется авиация.

Ежегодно Филиппины сталкиваются с двумя десятками тропических штормов и тайфунов, влекущих за собой человеческие жертвы. Самым разрушительным из них за последние годы стал “Хайян”, ударивший по островам в 2013 году. Он унес 6352 человеческих жизни.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.10 / Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 977-й день войны

27.10 / Выборы в Грузии. Победила правящая “Грузинская мечта”, оппозиция не признает итоги выборов

26.10 / Харрис – “Мы будем добиваться завершения войны”

26.10 / Генпрокуратура Украины – жертвами агрессии РФ стали 583 несовершеннолетних

26.10 / МИД РФ – РФ “глубоко обеспокоена эскалацией между Израилем и Ираном”

26.10 / Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 976-й день войны

26.10 / В Грузии проходят парламентские выборы, названные “важнейшими в истории страны”

26.10 / Армия РФ обстреляла Днепр, Киевскую и Херсонскую область – есть погибшие

26.10 / Адвокат Успенской откровенно об отношениях певицы с дочерью: Это трагедия

25.10 / Ушел из жизни режиссер сериала “Улицы разбитых фонарей”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика