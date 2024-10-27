 

Выборы в Грузии. Победила правящая “Грузинская мечта”, оппозиция не признает итоги выборов

27.10.2024, 7:35, Новости дня
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ЦИК Грузии завершает подсчет голосов на парламентских выборах. Судя по официальным данным, после подсчета примерно 99% голосов со значительным отрывом лидирует правящая партия “Грузинская мечта”, которая набирает более 54% голосов.

Также в парламент проходят следующие оппозиционные партии (преодолевшие 5-процентный электоральный барьер): “Коалиция за перемены” – около 11%, “Единство-Национальное движение” (партия Михаила Саакашвили) – 10%, “Сильная Грузия” – 9%, “За Грузию” – 8%.

Еще до оглашения результатов оппозиционные партии заявили, что не признают итоги выборов в Грузии. С такими заявлениями выступили лидер партии “Единство-Национальное движение” Тина Бокучава, лидер партии “Коалиция за перемены” Ника Гварамия и другие.

Ника Гварамия заявил: “Схема фальсификации выборов расшифрована, подробную информацию о ней общественность узнает 27 октября. Выборы украдены. Это конституционный переворот, “Мечта” является автором конституционного переворота и будет привлечена к ответственности в порядке, предусмотренном законодательством Грузии. Мы расшифровали схему того, как были украдены выборы”.


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