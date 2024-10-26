МИД РФ – РФ “глубоко обеспокоена эскалацией между Израилем и Ираном”
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Россия “глубоко обеспокоена непрекращающейся взрывоопасной эскалацией между Израилем и Ираном”, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет РИА Новости.
“Считаем крайне востребованной скорейшую нормализацию военно-политической обстановки на Ближнем Востоке, что отвечало бы интересам всех здравомыслящих игроков как внутри региона, так и за его пределами”, – добавила Захарова.
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