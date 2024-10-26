Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 976-й день войны

Министерство обороны РФ 26 октября 2024 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ эту войну, продолжающуюся 976-й день, называют “специальной военной операцией”.

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти документы сохраняются в нашем архиве.

Примечательно: на фоне продолжающихся боевых действий в Курской области РФ, которые ведутся силами ВСУ более двух месяцев, минобороны РФ в своем отчете по “СВО” эти события вообще не упоминает. При этом ежедневно публикуется отдельный отчет по ситуации в Курской области, содержащий крайне сомнительные данные о потерях украинской стороны и утверждения, что ситуация находится под контролем. Впрочем, сам факт таких публикаций свидетельствует о том, что силы ВСУ продолжают действовать на территории РФ. Кроме того, это косвенно свидетельствует о том, что минобороны РФ по-разному относится к Курской области и “новым территориям РФ” (украинским территориям, оккупированным российской армией).

В отчете минобороны РФ по “СВО” на территории Украины за неделю утверждается: “Подразделения группировки войск “Север” на Харьковском направлении нанесли поражение формированиям 31-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Липцы и Гоптовка Харьковской области. Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих и три автомобиля. Подразделения группировки войск “Запад” улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике 53-й, 60-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой, 3-й штурмовой бригад ВСУ и 107-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Донецкое, Боровая Харьковской области, Петровское Луганской Народной Республики, а также Серебрянского лесничества. Отражена контратака штурмовой группы противника. ВСУ потеряли свыше 510 военнослужащих, пять пикапов, два 105-мм орудия М119 производства США, две станции радиоэлектронной борьбы “Буковель-AD” и “Анклав”. Уничтожены четыре полевых склада ВСУ с боеприпасами. Подразделения “Южной” группировки войск в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Александрополь Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям 23-й, 54-й механизированных, 3-й, 10-й штурмовых, 79-й десантно-штурмовой, 46-й аэромобильной бригад ВСУ и 37-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Часов Яр, Звановка, Северск, Дачное, Веселый Гай и Курахово Донецкой Народной Республики. Отражена контратака штурмовой группы ВСУ. Потери противника составили свыше 740 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, 152-мм орудие Д-20, 122-мм гаубица Д-30, 105-мм орудие М119 производства США и 105-мм орудие L119 производства Великобритании. Уничтожен склад с боеприпасами ВСУ. Подразделения группировки войск “Центр” продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике 100-й механизированной бригады ВСУ, 119-й бригады теробороны и 12-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Щербиновка, Дзержинск, Берестки и Клебан-Бык Донецкой Народной Республики. Отражены шесть контратак штурмовых групп ВСУ. Противник потерял до 545 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, 152-мм гаубицу “Мста-Б”, 152-мм орудие Д-20 и 100-мм противотанковую пушку “Рапира”. Подразделения группировки войск “Восток” улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной и 58-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Трудовое и Доброволье Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 120 военнослужащих, две боевые бронированные машины, девять автомобилей, 155-мм гаубица М198 производства США и 155-мм гаубица “Caesar” производства Франции. Подразделениями группировки войск “Днепр” нанесено поражение формированиям 65-й механизированной бригады ВСУ и 15-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Работино и Малая Токмачка Запорожской области. Противник потерял до 80 военнослужащих, два автомобиля, а также 152-мм орудие Д-20. Уничтожен склад ВСУ с боеприпасами. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 149 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы “Hammer” производства Франции, четыре реактивных снаряда HIMARS производства США и 25 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа”.

“Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 647 самолетов, 283 вертолета, 34329 беспилотных летательных аппаратов, 584 зенитных ракетных комплекса, 18877 танков и других боевых бронированных машин, 1480 боевых машин реактивных систем залпового огня, 16773 орудия полевой артиллерии и минометов, 27624 единицы специальной военной автомобильной техники”, – утверждается в отчете МО РФ.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями “Медиазоны” и BBC) составляют убитыми около 72900 человек (по известным именам) или около 120000 (по делам о наследстве).

Оценка потерь Wall Street Journal (на сентябрь 2024): около 200 тысяч убитых и 400 тысяч раненых россиян; около 80 тысяч убитых и 400 тысяч раненых украинцев.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли около 11000 мирных жителей Украины (в их числе около 540 несовершеннолетних), более 20 тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры “значительно выше”. Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).